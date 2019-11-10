CANLI | Beşiktaş 0-0 Yukatel Denizlispor (İlk yarı sona erdi)

Beşiktaş Denizlispor canlı! Beşiktaş Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig’de 11. hafta heyecanı sürüyor. Milli araya galibiyetle girmek isteyen iki takım Vodafone Park’ta bir araya geliyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya deplasmanda 3-1 yenilen ve Avrupa’da 4’te 0 yapan Abdullah Avcı’nın öğrencileri ligde serisini sürdürmek istiyor. Geçen hafta konuğu Sivasspor’a kaybeden Horozlar ise tehlike hattından uzak durmanın peşinde. Beşiktaş Yukatel Denizlispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş Yukatel Denizlispor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Muhayer, Lens, Kartal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega

YEDEKLER: Tolgahan, Oğuz, Kerem Can, Mbamba, Zeki, Recep, Sedat, Burak, Sacko, Mehmet

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

Beşiktaş’ta Douglas ve uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz forma giyemiyor. İyileşen Burak Yılmaz’ın ise ilk 11’de başlaması bekleniyor. Hastalığı nedeniyle Braga deplasmanında takımının başında olamayan Abdullah Avcı da bu maçla birlikte kulübesine dönüyor.

Ahmet Nur Çebi Atatürk`ü anma törenine katıldı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Kabataş Vakfı Okullarında düzenlenen Atatürk`ü anma törenine katıldı. İlgili Haberi Oku