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Beşiktaş Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK’de tek hedef üç puan
Süper Lig

Beşiktaş Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK’de tek hedef üç puan

Beşiktaş Denizlispor maçı ile Süper Lig'de 11. hafta devam ediyor. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın 11'de forma giymesi beklendiği maçta Avrupa macerası sona eren kara kartallar moral arıyor. Peki, Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Kasım 2019 17:29

Süper Lig’de heyecan Beşiktaş Denizlispor maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş kazanarak milli maçlar öncesinde moral depolamayı hesaplıyor. Ligin 10 haftasında toplam 15 puan toplayan Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. Peki, Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 11. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Denizlispor’u ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Özgür Yankaya’nın yöneteceği karşılaşmada Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yardımcılıkları üstlenecek.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

Denizlispor: Stachowiak, Tiago, Sapunaru, Mustafa Yumulu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega

Son güncelleme 18:06 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Galatasaray
11 5 19
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