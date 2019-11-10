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Bayram Toysal: Lider geldik, lider dönüyoruz
TFF 1.Lig

Bayram Toysal: Lider geldik, lider dönüyoruz

Ümraniyespor deplasmanında 0-0’lık sonuçla ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Bayram Toysal, “Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz” dedi.

10 Kasım 2019 17:08

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Hatayspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısından konuşan ve alınan bir puanı kazanç olarak değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, “İki dengeli takımın mücadelesi vardı. Seyir keyfi iyiydi. Bu maçlar zor olur. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yerimizi koruduk. İlerleyen haftalarda iyi işler yapacağız. Milli maçlar arası var. Oyuncularımızın kendilerini psikolojik olarak yenileme fırsatı var. Devre arasına kadar bulunduğumuz konumu koruyup hedefe emin adımlarla gitmek istiyoruz” dedi.

Son güncelleme 17:08 | 10 Kasım 2019
Bayram Toysal hatayspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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