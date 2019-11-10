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Başakşehir Ankaragücü özet! Başakşehir Ankaragücü’nü 2 golle geçti
Süper Lig

Başakşehir Ankaragücü özet! Başakşehir Ankaragücü’nü 2 golle geçti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir 10. ve 77. dakikada Enzo Crivelli'nin attığı goller ile mücadeleyi 2-1kazandı. Ankaragücü'nde Aydın Karabulut 87. dakikada cevap verdi. İşte Başakşehir Ankaragücü maçı özeti...

10 Kasım 2019 20:55

Avrupa Ligi grubunda lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ligin 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir’in golleri 10. ve 77. dakikada Enzo Crivelli’den geldi. Ankaragücü’nde Aydın Karabulut 87. dakikada cevap verdi. Zorlu mücadelenin ardından puanını 19’a yükselten Başakşehir, ligde zirve takibini sürdürdü. Başakşehir Ankaragücü maçını izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde mücadelenin özeti yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ ÖZET İZLE

Başakşehir – Ankaragücü 11'ler

Medipol Başakşehir : Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan – Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Sedat, Moke, Faty, Aydın, İlhan, Orgill

Son güncelleme 21:23 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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