Başakşehir Ankaragücü özet! Başakşehir Ankaragücü’nü 2 golle geçti

Avrupa Ligi grubunda lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ligin 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir’in golleri 10. ve 77. dakikada Enzo Crivelli’den geldi. Ankaragücü’nde Aydın Karabulut 87. dakikada cevap verdi. Zorlu mücadelenin ardından puanını 19’a yükselten Başakşehir, ligde zirve takibini sürdürdü. Başakşehir Ankaragücü maçını izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde mücadelenin özeti yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ ÖZET İZLE

Başakşehir – Ankaragücü 11'ler

Medipol Başakşehir : Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan – Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Sedat, Moke, Faty, Aydın, İlhan, Orgill