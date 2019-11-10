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Ahmet Nur Çebi Atatürk’ü anma törenine katıldı
Beşiktaş

Ahmet Nur Çebi Atatürk’ü anma törenine katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Kabataş Vakfı Okullarında düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katıldı.

10 Kasım 2019 12:58

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, anma töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile vakfın mütevelli heyeti üyeleri Aydın Us ve Erşan Ateş’in de yer aldığı belirtildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05’te yapılan saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Ahmet Nur Çebi’nin, daha sonra öğrencilerin hazırladığı anma programını izlediği aktarıldı.

Anma töreninin, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Son güncelleme 12:58 | 10 Kasım 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş
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