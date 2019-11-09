SON DAKİKA Süper Lig’de tarihe geçen an! Gençlerbirliği-Kayserispor maçında…

Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği’nin, sahasında Kayserispor’u konuk ettiği maçı izleyenler tarihe tanıklık etti. Kayserispor’un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, oyuna girdikten henüz üç dakika sonra tarihe adını yazdırmayı başardı.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Kayserispor’da teknik direktör Bülent Uygun, ikinci yarıda son 20 dakikaya girilirken beraberlik için hamlelerini yapmaya başladı. İlk olarak kaptan Umut Bulut’u çıkaran Bülent Uygun, oyuna Nurettin Yılmaz’ı aldı. Bülent Uygun ikinci hamlesini de yaptı ve 68. dakikada Mensah’ın yerine 2004 doğumlu Emre Demir oyuna girdi.

Emre Demir, maçta 71. dakika oynanırken ceza sahası içinde kontrol ettiği topta sert ve isabetli bir vuruş yaparak golünü attı. Lopes’in ceza sahasına yolladığı ortayı Nurettin indirdi. Savunmaya çarpan top Emre’nin önünde kaldı ve topu rakibinden kurtaran genç yıldız adayı sol ayağıyla çaprazdan güzel bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi. Henüz 15 yaşında olan Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olmayı başardı. Bu unvan daha önce Bursaspor’da forma giydiği dönemde 16 yaşında ağları havalandıran Enes Ünal’a aitti.

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği Kayserispor 2-1 | Tarihe geçen maçta kazanan ev sahibi Süper Lig`de Gençlerbirlşiği, konuk ettiği Kayserispor`u 2-1 mağlup etti. Kayserispor`un genç futbolcusu Emre Demir, tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

ENES ÜNAL’I GEÇTİ

15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig’de gol sevinci yaşadı. Bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağladı. Emre Demir’den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal’dı. 25 Ağustos 2013’deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.

Adını tarihe yazdıran Emre Demir, takımının da zorlu deplasmanda beraberliği yakalamasını sağladı. Ancak Gençlerbirliği, 81. dakikada Stancu ile bir gol daha bularak üç puana uzanan takım oldu.

“HEDEFİM AVRUPA”

Kayserispor’un tarihe geçen genç futbolcusu Emre Demir, maç sonrası yaptığı açıklamada “Gol attığım için mutluyum. Ama Kayserispor puan alamadığı için üzgünüm… Hedefim Avrupa’ya gitmek. Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Takımda eksikler vardı. İlk tebrik hocamdan ve ağabeylerimden geldi” dedi.