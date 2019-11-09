Sofiane Feghouli: Real Madrid maçından sonra…

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0 yenen Galatasaray’da 1 gol atan, 2 şutu da direkten dönen Sofiane Feghouli, mücadeleyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Cezayirli yıldız, zor bir takıma karşı kazandıklarını ve maç boyunca takım olarak mücadele ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil takımın performansı adına da mutluyum. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar herkes mücadele etti. Çok güzel bir galibiyet oldu zorlu bir takım karşısında…

Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Önümüzdeki milli arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Real Madrid maçında aldığımız sonuçtan sonra burada galip gelmek zorundaydık. Bu akşam attığım golü eşi ve çocuklarıma armağan ediyorum.”