MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-0 Konyaspor

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor, son anlarda bulduğu iki jeneriklik golle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 58. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan ‘VAR’ kontrolü sonrasında pozisyonun öncesinde ofsayt olduğuna karar verdi ve penaltıyı iptal etti.

Mücadelenin 78. dakikasında ise konuk ekip Konyaspor’da Levan Shengelia ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra baskısını arttıran Sivasspor, 80. dakikada Emre Kılınç’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Uzak mesafeden müthiş bir vuruş gerçekleştiren Emre Kılınç’tan 9 dakika sonra sahneye Hakan Arslan çıktı ve jeneriklik bir golle skoru 2-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleyi 2-0 kazandı ve 21 puana ulaşarak ligin zirvesine yerleşti. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor Son 8 haftada sadece 1 kez kazabilen Çaykur Rizespor, Antalyaspor`u stoper Mohamed Abarhoun`un gollüyle 1-0 mağlup ederek 6 puanlık maçta kritik galibiyet elde etti. Karadeniz ekibinde kaleci Tarık Çetin 54. dakikada kırmızı kart gördü. Tek golün sahibi Abarhoun 90. dakikada çizgi üzerinde Antalyaspor`un golünü engelledi. İlgili Haberi Oku