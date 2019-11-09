Samuel Eto’o isyan etti! ‘Bu nefret niye?’

Bir dönem ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalarını da terleten Kamerunlu yıldız golcü Samuel Eto’o, Afrikalı futbolcular ve Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

“AFRİKALI OYUNCULAR SAYGI GÖRMÜYOR”

Afrikalılar olarak güçlerini göstermeleri gerektiğini söyleyen Eto’o, “Batı medyası dünyayı etkiliyor. Messi’nin attığı golü, Afrikalı bir oyuncunun attığı aynı gole göre daha çok beğeniyoruz. Afrikalı oyuncular gerçek değerleri kadar saygı görmüyor. Afrikalılar arasındaki bu nefret niye, neden bu anlaşmazlık? Bu bir ayıp. Afrika’nın çok güçlü olduğunu göstermeliyiz. Bugün çok iyi Afrikalı oyuncularımız var. İngiltere’de en golcü 3 oyuncu, Mane, Salah ve Aubameyang, bizden ve harika genç oyuncularımızın desteğinin olmaması inanılmaz.” dedi.

“ÇOK FAZLA KUPA KAZANDIM”

Çok fazla kupa kazandığının altını çizen efsane isim, “Hiçbir pişmanlığım yok, çok fazla kupa kazandım ve bu benim için Ballon d’Or ile eşdeğer. Benden sonra gelen genç jenerasyon için üzülüyorum.” ifadelerini kullandı.

“MESSI, TOPUN TANRISI”

Lionel Messi’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu vurgulayan Samuel Eto’o, “Messi futbol tarihinin en iyi oyuncusu. Onu gördüğüm için şanslıyım, onunla iyi bir ilişkim var. Onunla ilgili fikrimi söylediğimde Leo bile objektif olmadığını söylüyor. Messi topun tanrısı.” diye konuştu.