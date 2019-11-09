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Real Madrid, Eibar deplasmanında ter attı
İspanya La Liga

Real Madrid, Eibar deplasmanında ter attı

La Liga'da zirve yarışı veren Real Madrid, Karim Benzema'nın kulüp tarihinin en skorer 6. ismi olduğu maçta Eibar'ı 4-0 yendi.

9 Kasım 2019 22:58

İspanya La Liga’nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar’ı 4-0 mağlup etti.

La Liga’nın alt sıralarındaki Eibar’a konuk olan Real Madrid, ilk yarıyı Karim Benzema (2) ve Sergio Ramos’un golleriyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı 62. dakikada Federico Valverde’nin golüyle farkı daha da arttıran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Uruguaylı futbolcu Valverde, Real Madrid formasıyla ligdeki ilk golünü attı.

Bu skorla Real Madrid puanını 25’e yükselterek, henüz 13. hafta maçını oynamayan Barcelona’nın (22 puan) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldı.

La Liga’nın 10. haftasındaki Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik nedeniyle 18 Aralık’a ertelendiği için her iki takımın da birer maçı eksik bulunuyor.

BENZEMA, PUSKAS’I GEÇTİ!

Eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandırarak La Liga’daki gol sayısını 9’a çıkardı. Benzema, gol krallığı yarışında Villarreal’den Gerard Moreno’yu (8) geçerek ilk sıraya yükseldi.

Fransız oyuncu, 11. sezonunu geçirdiği takımıyla La Liga’da toplam 157 gole ulaşırken, 156 golü bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas’ı geçip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu oldu.

Son güncelleme 22:58 | 9 Kasım 2019
Eibar ispanya la liga Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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