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Mustafa Cengiz’den Falcao açıklaması! ‘Buraya para için gelmedi’
Süper Lig

Mustafa Cengiz’den Falcao açıklaması! ‘Buraya para için gelmedi’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Cengiz, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao için, "Büyük bir karakter, buraya para için gelmedi" dedi.

9 Kasım 2019 16:00

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı için şehre gelen Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Cengiz’in açıklamaları:

Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddeti Monaco’da. Öyle geldi.”

‘REAL MADRİD BİZİ TEBRİK ETTİ’

Real Madrid Başkanı Florentino Perez hafta içinde bizi tebrik etti çünkü onlar da Falcao’yu transfer etmek istemişler. Aynı şekilde Atletico Madrid de Falcao’yu istedi ama Falcao, Galatasaray’a geldi.

Son güncelleme 16:15 | 9 Kasım 2019
falcao galatasaray Mustafa Cengiz
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