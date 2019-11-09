Mustafa Cengiz’den Falcao açıklaması! ‘Buraya para için gelmedi’

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı için şehre gelen Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Cengiz’in açıklamaları:

Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddeti Monaco’da. Öyle geldi.”

‘REAL MADRİD BİZİ TEBRİK ETTİ’

Real Madrid Başkanı Florentino Perez hafta içinde bizi tebrik etti çünkü onlar da Falcao’yu transfer etmek istemişler. Aynı şekilde Atletico Madrid de Falcao’yu istedi ama Falcao, Galatasaray’a geldi.