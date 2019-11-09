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Menemenspor, İstanbul’dan 3 puanla döndü
TFF 1.Lig

Menemenspor, İstanbul’dan 3 puanla döndü

Ekol Göz Menemenspor, Ali Keten ve Murat Elkatmış'ın golleriyle İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

9 Kasım 2019 19:03

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor’u 2-1 yendi.

Bu sonucun ardından İstanbul ekibi 12 puanda kalırken, İzmir temsilcisi 17 puana yükseldi.

Maçın 90+5. dakikasında İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül, hakem Cihan Aydın’a itirazları sebebiyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem Özbay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf), Ali Dere (Dk. 84 Kağan Miray Bağış), Sayyadmanesh

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Ali Özgün), Tayfun Aydoğan (Dk. 76 Muhammed Ali Doğan), Hüseyin Çolak, Sangare (Dk. 46 Murat Elkatmış)

Goller: Dk. 17 Ali Keten, Dk. 82 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 56 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sangare (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 83 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 86 Onur Ergün, Dk. 90+4 Eslem Öztürk, Dk. 90+5 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)

Son güncelleme 19:03 | 9 Kasım 2019
Ekol Göz Menemenspor İstanbulspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
11 6 20
2 Alanyaspor
10 5 19
3 Sivasspor
11 5 19
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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