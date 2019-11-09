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MAÇ SONUCU | Schalke 04 3-3 Fortuna Düsseldorf | Ozan Kabak yine attı…
Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Schalke 04 3-3 Fortuna Düsseldorf | Ozan Kabak yine attı…

Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 67. dakikada rakip fileleri havalandırırken, iki haftada ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu golden sonra, ameliyat olan takım arkadaşı Salif Sane'nin formasını açtı.

9 Kasım 2019 19:56

Bundesliga’nın 11. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena’da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-3 berabere sona ererken, Schalke’de milli futbolcu Ozan Kabak rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren golleri Daniel Caligiuri (dk. 33), Ozan Kabak (dk. 67) ve Suat Serdar (dk. 79) atarken, Fortuna Düsseldorf’da Rouwen Hennings (dk. 62, 74 ve 85) kaydetti. Bu sonucun ardından Schalke puanını 19’a, Düsseldorf da 11’e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında rakip fileleri havalandıran Ozan iki hafta iki kez gol sevinci yaşamış oldu. Mücadeleye 11’de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Ozan Kabak attığı gol sonrası ameliyat geçiren Salif Sané’yi onurlandırdı.

Öte yandan Ozan bu sezon 7 resmi maçta görev yaptı ve toplam 290 dakika görev aldı.

Son güncelleme 20:03 | 9 Kasım 2019
Fortuna Düsseldorf ozan kabak schalke 04
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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