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MAÇ SONUCU | Leicester City 2-0 Arsenal
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Leicester City 2-0 Arsenal

İngiltere Premier Lig 12'nci hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

9 Kasım 2019 23:00

İngiltere Premier Lig’de Leicester City, sahasında Arsenal’i 2-0 mağlup etti.

Ligin 12. hafta maçında Leicester City, King Power Stadı’nda Arsenal’i ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ve 75. dakikada James Maddison’ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City’de milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Arsenal’de ise Mesut Özil, geçen haftanın ardından bu maçta da ilk 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu galibiyetle ligde 4’te 4 yapan Leicester City, puanını 26’ya çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, Arsenal ise 17 puanda kaldı.

Son güncelleme 23:00 | 9 Kasım 2019
arsenal Çağlar Söyüncü Leicester City Mesut Özil
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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