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MAÇ SONUCU | Brest 1-2 Paris Saint Germain
Fransa Ligue 1

MAÇ SONUCU | Brest 1-2 Paris Saint Germain

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.

9 Kasım 2019 22:14

Francis-Le Ble Stadı’nda oynanan ligin 13. hafta maçında Brest, lider PSG’yi ağırladı.

Paris ekibi, Angel Di Maria’nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir’in ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. PSG’de oyuna 80. dakikada Edinson Cavani’nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PSG, puanını 30’a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.

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Son güncelleme 22:14 | 9 Kasım 2019
brest Paris Saint Germain
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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