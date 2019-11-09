Kötü oynarken kazanmayı bilmek önemli

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın takımın başında olduğu bütün maçları göz önüne aldığımızda Kadıköy’deki en kötü futbolunu dün Kasımpaşa karşısında oynadı.

Geçen hafta Kayseri’de iyi futboluna rağmen eli boş dönen Fenerbahçe için milli ara öncesi Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Maçtan önce herkes önemli olan 3 puan demesine rağmen bu kadar kötü bir performans beklenmiyordu.

Max Kruse ve Emre Belözoğlu aynı anda tribünde olunca sarı-lacivertlilerin, yaratıcılık konusunda büyük bir sıkıntı yaşadığını gördük. Bu bölgede Zajc’ı düşünmeyen Ersun Yanal’ın da elinde fazla bir alternatif kalmayınca Tolga-Ozan-Gustavo üçlüsüyle sahaya çıkıldı. Mücadeleleri konusunda hiçbir tereddütte olmadığımız bu 3’lü tabii hücumda beklenen reaksiyonu gösteremedi. Tamamen kanatlara hapsolan Fenerbahçe, karşısında ligin fizik olarak en kuvvetli, pozitif futbol oynayan takımı olunca hücumda tek bir organize atak bile gerçekleştiremedi.

Ersun Yanal’ın hafta içinde takımına Kasımpaşa’yla ilgili yaptığı uyarıların da ne kadar doğru olduğunu gördük. Lacivert-beyazlılar bu ligde çok can yakacak.

Fenerbahçe’de iki penaltı golü atan Vedat Muric’e ne söylense az. Fenerbahçeliler Vedat’ı sarı-lacivertli camiaya kazandıranlara ne kadar teşekkür etse azdır. Sahada basmadık yer bırakmayan Kosovalı santrfor, dün gece yine takımın en etkili ismiydi.

Bir söz de Isla’ya söylemek gerekir. Kontrolsüz hareketinin cezasını kırmızı kartla çekti. Bu hareketi ona formayı temelli kaybettirebilir. Onun yokluğunda sağ bekin esas sahibi Nabil Dirar, artık formayı Isla’ya vermez.

Fenerbahçe’de milli arada Kruse-Emre, takıma dönecek ve taşlar daha da yerine oturacak. Kıssadan hisse şampiyonluğa giden yolda en önemli galibiyetler, kötü oynadığınız maçlardan aldığınız 3 puanlardır. Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olacaktır ve dünkü 3 puanın önemi o zaman daha fazla ortaya çıkacaktır.