SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Lider Fener! 5 gol, 2 kırmızı, 2 penaltı, müthiş maç...
Kemal Özdeş saha kenarında çıldırdı, Karim Hafez ile tartıştı!
Süper Lig

Kemal Özdeş saha kenarında çıldırdı, Karim Hafez ile tartıştı!

Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe’ye konuk olurken, mücadelenin 45. dakikasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakem Ali Palabıyık’ın penaltı kararı sonrası çılgına döndü. Özdeş, futbolcusu Karim Hafez ile de tartıştı.

9 Kasım 2019 00:03

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe 45. dakikada penaltı kazandı.

Sadiku'nun ceza sahası içerisinde topa elle yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi. Verilen kararın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de yedek kulübesinden fırlayarak, hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Penaltı kararına itiraz eden Kasımpaşalı futbolcu Kerim Hafez de hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Özdeş, oyuncusunun oyundan atılmasıyla birlikte sinirlenerek oyuncusuyla tartışma yaşadı.

Kırmızı kartla oyun dışı kalan Hafez ise Teknik Direktör Kemal Özdeş ile tartışmasının ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

08 Kasım 2019 Kemal Özdeş: Fenerbahçe'yi 3 kişiyle tedirgin etmek güzeldi Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıkları periyotta 3 oyuncuyla sarı-lacivertlileri tedirgin etmelerinin kendiler için güzel olduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:03 | 9 Kasım 2019
Fenerbahçe Karim Hafez Kasımpaşa Kemal Özdeş
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
11 6 20
2 Alanyaspor
10 5 19
3 Sivasspor
10 5 18
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
3
-
2
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
Bugün - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR