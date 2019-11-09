Kasımpaşa fazla iş bırakmadı

KAYSERI'DE kaybederken oynadığı futbolla umut veren Fenerbahçe bir hafta sonra bu kez kazanırken tam tersi bir görüntü çizdi. Futbolda gelgitler var kabul ama bu kadar tutarsızlık fazla. Kazanan her zaman haklı olsa da Fenerbahçe'nin dünkü futbolu kafalarda soru işaretleri bıraktı.

KASIMPAŞALI futbolcuların bireysel hataları Fenerbahçeli futbolculara fazla iş bırakmadı. Hatta maç 3-3 bitsin diye epey de uğraştılar hani!

MAÇIN hemen başında Hajradinovic'in Ozan'a dengesiz girişiyle kazanılan penaltı sonrasında gelen gol sarı-lacivertlileri fazla rahatlatmış olacak ki rakibin topa sahip olmasına ve hücum etmesine izin verdiler. Fener durdu Kasımpaşa oynamaya başladı. Gol de bağıra bağıra geldi. İlk yarı biterken bu kez Sadiku'nun eline çarpan top Fenerbahçe'nin imdadına yetişti. Üstüne Hafez'in Ali Palabıyık'a kendisini attırmak için yoğun çabası sonuç verince Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

İKINCI yarıda da görüntü değişmedi. Bir kişi eksik oynayan Kasımpaşa golü buldu. Konuk ekibin hatalar zinciriyle kazanılan kornerde Serdar'ın kafası, Fenerbahçe'yi küçük çaplı bir krizden kurtardı.

KRUSE ve Emre'siz Fenerbahçe'nin krize çabuk girmesi en önemli sorun. Efektif olmayan orta saha, pozisyon zenginliği oluşturamıyor. Rodrigues'in formsuzluğunda sol kanadı kullanamayan Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e Ersun Yanal'ın şans vermesi şart. Kısacası dünkü durağan ve temposuz futbol ilerleyen haftalarda çok sorun çıkarır. Şans her zaman yanınızda olmayabilir.

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