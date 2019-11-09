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Karagümrük, Altay’ı deplasmanda devirdi
TFF 1.Lig

Karagümrük, Altay’ı deplasmanda devirdi

Fatih Karagümrük, Altay'ı deplasmanda Sabo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

9 Kasım 2019 21:19

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay’ı 1-0 yendi.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 15 puan ve maç fazlasıyla 9. sırada kalırken, konuk takım 19 puanla 2. sıraya yükseldi.

Maçın 43. dakikasında Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Muhammet Yumak

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Kappel, Tavares, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu), Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Leandrinho (Dk. 63 Tatos), Putsila (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Paixao

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş (Dk. 63 Abdulhamit Yıldız), Bülent Cevahir, Barış Özbek, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 82 Ramazan Civelek), Zeki Yıldırım (Dk. 75 Arif Morkaya), Turgut Doğan Şahin, Emeghara

Gol: Dk. 30 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 27 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Barış Başdaş, Dk. 84 Dobrovoljc, Dk. 87 Koray Altınay, Dk. 90+1 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 36 Gençer Cansev, Dk. 43 Erhan Kartal, Dk. 62 Leandrinho, Dk. 90+2 Hüsamettin Yener (Altay)

Son güncelleme 21:19 | 9 Kasım 2019
altay Fatih Karagümrük tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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