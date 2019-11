İsmail Kartal: ‘Bugün herkes aslanlar gibi oynadı’

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının sahaya bir karakter koyduğunu ifade etti.

Kartal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Hafta başından beri bu maça çok yüksek motivasyonla hazırlandık. Herkes bir an öncece maç başlasa da 3 puan alsak, taraftarımızı mutlu etsek görüntüsü verdi. Maça iyi başladık. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik. Rakibimizle aynı puandaydık, puan alıp rakibimizin üstüne çıkmak istiyorduk. Beklenmedik bir şekilde kırmızı kart yedik. Mecburu bir değişiklikle 10 kişi maça devam ettik. Bugün sahaya giren çıkan herkes aslanlar gibi oynadı. Bir karakter koyular ortaya. Uzun süre unutulmayacak bir maç oldu. Maçın her anında, her dakikasında takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da oyuncularımızı motive etmesi bizi mutlu etti. Rize camiası tamamıyla maça inanmıştı. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Zafer’in ısınmadan oyuna girmesi, yüksek özgüvenle kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum.”

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor Son 8 haftada sadece 1 kez kazabilen Çaykur Rizespor, Antalyaspor`u stoper Mohamed Abarhoun`un gollüyle 1-0 mağlup ederek 6 puanlık maçta kritik galibiyet elde etti. Karadeniz ekibinde kaleci Tarık Çetin 54. dakikada kırmızı kart gördü. Tek golün sahibi Abarhoun 90. dakikada çizgi üzerinde Antalyaspor`un golünü engelledi. Oyuna sonradan giren yedek kaleci de kurtardığı pozisyonlarla galibiyette pay sahibi olurken maç sonu takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.