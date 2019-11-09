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Inter’den geri dönüş! Milan’ın puan almasını bekleyecekler…
İtalya Serie A

Inter’den geri dönüş! Milan’ın puan almasını bekleyecekler…

Inter, geriye düştüğü maçta Hellas Verona'yı 83. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Conte'nin öğrencileri haftayı lider tamamlamak için Juventus'un Milan maçında kaybı yaşamasını bekleyecek.

9 Kasım 2019 22:08

İtalya Serie A’nın 12. haftasında şampiyonluğun iddialı takımlarından Inter, konuk ettiği Hellas Verona’yı 2-1 yendi. Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

Maçın 19. dakikasında konuk ekip, penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Valerio Verre, Hellas Verona’yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Inter çok pozisyona girse de karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi olmanın avantajıyla baskısını arttıran Inter, aradığı beraberlik golünü 65. dakikada Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile buldu ve 1-1 eşitliği yakaladı.

Maçın 83. dakikasında Nicolo Barella, attığı golle skoru 2-1’e getirerek Inter’in bu skorla kazanmasını sağladı.

Evinde geriye düştüğü müsabakayı kazanmasını bilen Inter, maç fazlasıyla puan tablosunda şampiyonluk rakiplerinden Juventus’un 2 puan önüne geçti ve 31 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

Serie A’da şampiyonluklara son 8 yılda adeta ambargo koyan Juventus ise yarın sahasında Milan’ı ağırlayacak.

Öte yandan, Serie A’da günün diğer maçında Torino, deplasmanda Brescia’yı 4-0 yendi.

Son güncelleme 22:09 | 9 Kasım 2019
hellas verona İNTER İtalya Serie A
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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