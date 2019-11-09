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Son Dakika: Bu Galatasaray bambaşka! Terim'in neşteri işe yaradı
Gaziantep FK Galatasaray özet! GS üç puanı hanesine yazdırdı
Gaziantep FK

Gaziantep FK Galatasaray özet! GS üç puanı hanesine yazdırdı

Galatasaray Gaziantep FK takımını deplasmanda 2-0 mağlup etti. Hafta içinde Real Madrid karşısında aldığı ağır yenilgi sonrasında moral bulan Galatasaray galibiyet ile yükselişini sürdürdü. İşte Gaziantep FK Galatasaray maçı özeti...

9 Kasım 2019 22:05

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmayı başardı. Cimbom’a üç puanı getiren golleri 21. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. İşte maç özeti…

GAZİANTEP FK GALATASARAY ÖZETİ İZLE

GALATASARAY’DA ANDONE SAKATLANDI

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleye şanssızlıkla başladı.

Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'e yerleşerek forvette vazgeçilmez olan Florin Andone, 9. dakikada rakibine baskı yaparken sakatlandı. Rumen forvet topa müdahale etmek isterken bileğini burktu.

Yapılan ilk müdahale sonrasında oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki oyuncu, yerini Ryan Babel'e bıraktı.

Son güncelleme 22:05 | 9 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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