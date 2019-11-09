Gaziantep FK Galatasaray özet! GS üç puanı hanesine yazdırdı

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmayı başardı. Cimbom’a üç puanı getiren golleri 21. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. İşte maç özeti…

GAZİANTEP FK GALATASARAY ÖZETİ İZLE

GALATASARAY’DA ANDONE SAKATLANDI

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleye şanssızlıkla başladı.

Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'e yerleşerek forvette vazgeçilmez olan Florin Andone, 9. dakikada rakibine baskı yaparken sakatlandı. Rumen forvet topa müdahale etmek isterken bileğini burktu.

Yapılan ilk müdahale sonrasında oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki oyuncu, yerini Ryan Babel'e bıraktı.