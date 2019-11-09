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Galatasaray’dan 10 Kasım için özel forma
Süper Lig

Galatasaray’dan 10 Kasım için özel forma

Galatasaray, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım'daki ölüm yıldönümü nedeniyle özel formayla çıktı.

9 Kasım 2019 20:13

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bu mücadeleye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anan bir formayla çıktı.

Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta “Yarınımız Sensin” yazısı yer aldı.

Galatasaray’ın sponsoru olan firma da Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Buruk geçen her 10 Kasım gibi bu 10 Kasım'da da derin üzüntümüzün bir ifadesi olarak, Gaziantep FK-Galatasaray maçında forma sponsorluğumuzu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ayırdık. Yarınımız Sensin

Son güncelleme 20:13 | 9 Kasım 2019
galatasaray Mustafa Kemal Atatürk süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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