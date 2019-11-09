Galatasaray’dan 10 Kasım için özel forma

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bu mücadeleye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anan bir formayla çıktı.

Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta “Yarınımız Sensin” yazısı yer aldı.

Galatasaray’ın sponsoru olan firma da Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Buruk geçen her 10 Kasım gibi bu 10 Kasım'da da derin üzüntümüzün bir ifadesi olarak, Gaziantep FK-Galatasaray maçında forma sponsorluğumuzu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ayırdık. Yarınımız Sensin”