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Galatasaray’da Florin Andone sakatlandı
Süper Lig

Galatasaray’da Florin Andone sakatlandı

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada forvet Florin Andone maçın başında sakatlanarak yerini Ryan Babel'e bıraktı.

9 Kasım 2019 20:26

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleye şanssızlıkla başladı.

Radamel Falcao’nun yokluğunda ilk 11’e yerleşerek forvette vazgeçilmez olan Florin Andone, 9. dakikada rakibine baskı yaparken sakatlandı. Rumen forvet topa müdahale etmek isterken bileğini burktu.

Yapılan ilk müdahale sonrasında oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki oyuncu, yerini Ryan Babel’e bıraktı.

Maçtan sonra konuyla ilgili konuşan Fatih Terim, “Andone’nin durumu yarınki MR’da belli olacak. Dizinde sıkıntı olduğu belli. Yarın hasar nedir kontrolden sonra söyleyecek” dedi.

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Son güncelleme 22:32 | 9 Kasım 2019
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