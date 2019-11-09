Galatasaray galibiyeti son periyotta kopardı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 69-66 yendi.
Galatasaray, ligde oynadığı 4. maçını da kazanırken, Elazığ temsilcisi ilk yenilgisini aldı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican Alıcı
Galatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra Erat 15, Ervin 6, Vaughn 7, Manolya Kurtulmuş 6, Miray Şahin, Slonjsak
1. Periyot: 11-23
Devre: 33-40
3. Periyot: 46-50
Beş faulle oyundan çıkan: 36.20 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)