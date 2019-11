‘Fenerbahçe’de oynamak hayalim’ diyen Cedi Osman’a Fenerbahçe’den yanıt!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman’ın, “Hep Fenerbahçe’de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp” açıklamasına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA´deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Merhaba @cediosman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik @NBA'deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz!

Hello @cediosman, we got the message! Why not, one day? Until then, we will follow with pride and support your performance in the @NBA!

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 9, 2019