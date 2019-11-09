SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Prof. Dr. İlber Ortaylı: Fesli böyle yazıyordu, tamamen cahil!
‘Fenerbahçe’de oynamak hayalim’ diyen Cedi Osman’a Fenerbahçe’den yanıt!
NBA

‘Fenerbahçe’de oynamak hayalim’ diyen Cedi Osman’a Fenerbahçe’den yanıt!

NBA'de Cleveland Cavaliers'ta mücadele eden milli basketbolcu Cedi Osman'ın "Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı" sözlerine sarı lacivertli kulüpten yanıt geldi.

9 Kasım 2019 19:38

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman’ın, “Hep Fenerbahçe’de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp” açıklamasına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA´deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

09 Kasım 2019 Cedi Osman`dan Wizards galibiyeti sonrası röportaj NBA`de takımı Cleveland Cavaliers`in Washington Wizards`ı 113-110 mağlup ettiği maçta 11 sayıyla mücade eden Cedi Osman, müsabaka sonrası Amerika`nın Sesi muhabiri Mehmet Toroğlu`nun sorularını yanıtladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:38 | 9 Kasım 2019
Cedi Osman Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 15:00
2
-
1
Kayserispor
Caykur Rizespor
Bugün - 17:30
1
-
0
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR