Fatih Terim’den ironik maç sonu yorumu: ‘Acaba kendilerini Antep’e mi sakladılar’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 11. haftasında 2-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Terim, oynanan oyundan mutlu olduğunu söylerken, “Bu formayı alan bırakmasın. Biz adil davranmaya devam edeceğiz” dedi.

İşte Terim’in maç sonu açıklamaları;

“Oyundan memnunum. Hele hele ilk yarıdan çok memnunum. Neredeyse pozisyon vermedik. Tabii açıkçası hem zihnen hem fizik olarak hem duygusal olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum. Herhalde bunlara en iyi gelecek şey 3 puandı. Bunu aldığımız için mutluyum. Oyuncularımı da kutluyorum.”

“İkinci yarı da çok doğru oynadılar. İyi bir maç oldu. Acaba Antep’e mi sakladılar kendilerini diye kendi kendimize de ironi yapalım diye düşünüyorum. Kolay değil. Bazı oyuncular 60’ta yoruldular. İkinci maç üç gün sonra hiç kolay değil. Ömer, Emre onların maç eksiği de var. Ama giren çıkan herkes bizi memnun etti. Bize Galatasaray’da mücadele etmeyi öğrettiler.”

“BUGÜN BAZI ŞEYLERİN BAŞLANGICI OLABİLİR”

“Bu formayı alan bırakmasın. Biz adil davranmaya devam edeceğiz. Ama bu forma için mücadele etmek çok önemli bir şey. Bu taraftarın da kıymetini bilmek lazım. Ekran başında benimle aynı duyguları paylaşanlar anlıyor. Bugün belki de bazı şeylerin başlangıcı olabilir. Hep beraber oynamaya devam edeceğiz.”

“BAZI DURUMLARIN ALTINDAN KALKMAK KOLAY DEĞİL”

“Andone’nin durumu yarınki MR’da belli olacak. Dizinde sıkıntı olduğu belli. Yarın hasar nedir kontrolden sonra söyleyecek. Devre arasını şu anda birkaç milli takım daveti geldi kaç tane futbolcu gidecek bilmiyoruz. Milli takım sonrasındaki maçlar bizi başka yerlere taşıyabilir onun bilincindeyiz. Bazı ağır durumların altından kalkmak kolay değil.”

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 0-2 Galatasaray Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK`ya konuk olan Galatasaray, 2-0`lık galibiyetle moral depoladı. Şampiyonlar Ligi`nde Real Madrid`e 6-0 yenilen sarı kırmızılılar, Gaziantep deplasmanında yenilenen kadrosu ve taktiği ile aldığı galibiyetle puanını 19`a yükselterek zirve takibini sürdürmeyi başardı. İşte kritik maçın hikayesi ve yaşananlar... İlgili Haberi Oku