Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla Atatürk’e yakışır bir 10 Kasım Koşusu olacak

Bu yıl 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma gününde yapılacak olan ‘Atatürk’ü Anma Koşusu’, 47 ilden 850 atletin katılımıyla Ankara’da koşulacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Çintimar, “Aldığımız bilgiye göre bu yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu en fazla katılımlı yarışma olacak. İnanıyorum ki çok heyecanlı, çok güzel ve çok zevkli yarışmalar olacak” dedi.

Türkiye’nin her ilinde seçmeler yapıldığını belirten Fatih Çintimar, “10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Türkiye’nin her ilinde yaklaşık 10 binin üzerinde çocuğumuz seçme yarışmalarına katıldı. Bu seçmeler her ilde ve her ilçede yapıldı. Seçilen atletler Ankara’daki Eryaman Olimpiyat Tesisleri’nde yarışacak” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 10 Kasım`da Atatürk`ü anmak için Dolmabahçe`de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve takım kaptanları, özel bir tekneyle Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na gidip saat 09.05'te selam duracak. İlgili Haberi Oku

10 KASIM KOŞUSU’NA REKOR KATILIM

Koşunun, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) yapılmasının sebebinin inşaat çalışmaları olduğunu vurgulayan Başkan Çintimar, şunları söyledi:

“Bundan önce Ulus’ta Atatürk Kültür Merkezi’nin yanında yapılıyordu fakat şimdi oradaki hem inşaat, hem metro çalışmaları dolayısıyla yarış yapmanın doğru olmayacağı düşündük. Bu nedenle Ankara İl Müdürlüğü ile birlikte bu yarışmaların Eryaman’da yapılmasını arzu ettik. Eryaman TOHM’da bu yarışmayı gerçekleştireceğiz. Şu an aldığımız bilgiye göre de bu yıla kadar yapılmış olan 10 Kasım Atatürk Koşusu’nun en fazla katılımı olan yarışması olacak. İnanıyorum ki çok heyecanlı, çok güzel ve çok zevkli yarışmalar olacak. Atatürk’ün şanına yakışır bir yarış olmasını diliyorum. Tüm sporculara da başarılar dileyip, centilmenlik içerisinde bir yarış geçeceğine inanıyorum. Herkesin yarışmadan sonra evlerine sağ salim dönmesini Allah’tan diliyorum.”