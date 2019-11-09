Everton 3 puanı kaptı! Cenk Tosun ilk 11’de…

İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Everton, St. Mary’s Stadı’nda Southampton’ın konuğu oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Tom Davies’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings’in ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison’un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Everton formasıyla geçen hafta Tottenham karşısında ağları sarsmasının ardından bu maça ilk 11’de başlayan Cenk Tosun, 74. dakikada yerini Dominic Calvert-Lewin’e bıraktı.
Bu sonuçla Everton puanını 14’e çıkarırken, Southampton 8 puanda kaldı.