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Everton 3 puanı kaptı! Cenk Tosun ilk 11’de…
İngiltere Premier Lig

Everton 3 puanı kaptı! Cenk Tosun ilk 11’de…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

9 Kasım 2019 21:29

İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Everton, St. Mary’s Stadı’nda Southampton’ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Tom Davies’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings’in ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison’un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Everton formasıyla geçen hafta Tottenham karşısında ağları sarsmasının ardından bu maça ilk 11’de başlayan Cenk Tosun, 74. dakikada yerini Dominic Calvert-Lewin’e bıraktı.

Bu sonuçla Everton puanını 14’e çıkarırken, Southampton 8 puanda kaldı.

Son güncelleme 21:29 | 9 Kasım 2019
Cenk Tosun ingiltere premier lig Southampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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