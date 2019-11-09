SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Gaziantep'te kritik maç başladı
Erzurum’da gol sesi çıkmadı
TFF 1.Lig

Erzurum’da gol sesi çıkmadı

Zirve yarışı yapan takımların mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor 0-0 beraber kaldı.

9 Kasım 2019 17:43

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 18’er puan ve maç fazlasıyla 2. ve 3. sıraları paylaştı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Cemil Tunç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Merthan Açıl, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Scuk, Emrah Başsan, Obertan (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Hamroun (Dk. 79 Sunu), Pote

Akhisarspor: Lukac, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 13 Kadir Keleş), Aykut Çeviker (Dk. 88 Rotman), Taha Yalçıner, Onur Ayık, Bjarnason, Erhan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 52 Ergin Keleş)

Sarı kart: Dk. 2 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Son güncelleme 17:43 | 9 Kasım 2019
Akhisarspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 17:30
1
-
0
Antalyaspor
Sivasspor
Bugün - 17:30
2
-
0
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR