Erzurum’da gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 18’er puan ve maç fazlasıyla 2. ve 3. sıraları paylaştı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Cemil Tunç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Merthan Açıl, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Scuk, Emrah Başsan, Obertan (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Hamroun (Dk. 79 Sunu), Pote

Akhisarspor: Lukac, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 13 Kadir Keleş), Aykut Çeviker (Dk. 88 Rotman), Taha Yalçıner, Onur Ayık, Bjarnason, Erhan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 52 Ergin Keleş)

Sarı kart: Dk. 2 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)