Ece Çakır’ın ilginç hikayesi… ‘Hevesini alır bırakır’ dediler, dünyayı dize getirdi

Milli sporcu Ece Çakır, henüz 5 yaşındayken abisinin katıldığı wushu kung fu kursunu izlemeye gitti. Abisinin yaptığı spordan etkilenerek anne ve babasına kursa gitmek istediğini ileten Çakır, küçük yaşta tanıştığı bu spor dalında ilerlemeye başladı.

Bir taraftan eğitim hayatını sürdüren, bir taraftan da wushu kung fu branşında kendini geliştiren 23 yaşındaki Çakır, Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Bir kez Avrupa üçüncüsü, 8 defa da Türkiye şampiyonu olan Çakır, bu yıl ekim ayında Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleştirilen Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Burada 65 kiloda sanda kategorisinde dünya ikincisi olan Çakır, ülkesini başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

“ARALIKSIZ 18 YILDIR DEVAM EDİYORUM”

Ece Çakır, yaptığı açıklamada, babasının kursa yazdırdığı abisinden etkilendiğini söyledi.

Babasının wushu kung fu kursuna ilk olarak abisini yazdırdığını anlatan Çakır, “Bir gün abimi izlemeye gittim ve çok beğendim. Sonra kendim de gitmek istediğimi söyledim. Annem ve babamın desteğiyle ben de kursa başladım. ‘Hevesini alır bırakır’ diye düşünüyorlardı ama aralıksız 18 yıldır devam ediyorum” diye konuştu.

“ŞİMDİ DAHA HIRSLA ÇALIŞIYORUM”

Abisinin 7 yıl spor yaptığını, Türkiye’de dereceler elde ettiğini, ancak daha sonra bıraktığını ifade eden Ece Çakır, şöyle devam etti:

“İlk olarak Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra Dünya Şampiyonası’na gidecek 3 kızdan biri oldum. Şampiyonaya gideceğimi öğrendikten sonra daha fazla çalıştım. Hedefim dünya şampiyonu olmak, birincilik kürsüsüne çıkarak milli marşımızı dinletmekti. Ne yazık ki ikincilikle tamamladım. Aslında bu da benim için büyük bir gurur. Ama yine de birinci olamadığım için üzüldüm. Şimdi daha hırsla çalışıyorum. İnşallah bir sonrakinde dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim.”

Ece Çakır, “İkinci olduğum için Dünya Kupası’na gideceğim. Şampiyonada İranlı rakibime iki puan farkla kaybettim. İnşallah Dünya Kupası’nda rövanşı alıp şampiyon olarak dönmeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı.