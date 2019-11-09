Chelsea’nin süper formu devam ediyor

İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı.

İki Londra ekibini karşı karşıya getiren mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Chelsea ikinci yarıda genç yıldızlarıyla galibiyet uzandı. 52. dakikada Abraham ve 79. dakikada Pulisic, Guaita’nın koruduğu filelere meşin yuvarlığı gönderdi.

Bu sonuçla Chelsea ligde üst üste 6. galibiyetini alarak 26 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Konuk takım ise 15 puanla 9. sırada kaldı.