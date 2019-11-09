Cedi Osman’dan Wizards galibiyeti sonrası röportaj

NBA’de Washingon Wizards’a konuk olan Cleveland Cavaliers, rakibini 113-110 mağlup etti. Böylece toplamda 3 galibiyet, 5 mağlubiyete ulaşan Cavs’de yedi oyuncu çift haneli skor üretirken Tristan Thompson 21 sayı 12 ribaundla maçı tamamladı. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Wizards’tan Thomas Bryant olsa da bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Temsilcimiz Cedi Osman ilk beş başladığı karşılaşmada 37 dakika süre alırken maçı 11 sayı 3 ribaund 4 asistle tamamladı. Cedi maçın ardından Amerika’nın Sesi muhabiri Mehmet Toroğlu’nun sorularını yanıtladı.

Cedi, takım olarak geçen yıla göre daha iyi oynadıklarını, çok genç bir takım olmaları açısından kendilerini daha fazla geliştirmek için çalıştıklarını ve kesinlikle daha fazla galibiyetler almayı hak ettiklerini belirtti. NBA’deki amacının her sene daha iyi oynamak ve her sene kendisini daha çok geliştirmek olduğunu söyleyen Milli oyuncu, ileride bir şampiyonluk yüzüğü görmek istediğini ancak şu anda kendi oyununa ve takıma konsantre olduğunu belirtti.

‘GEÇEN SENEYE GÖRE ROLÜM DEĞİŞTİ, UZUN DAKİKALAR OYNUYORUM’

Kendiş performansıyla ilgili olarak ”Geçen seneye göre fark şu; daha istikrarlıyım. Geçen seneye göre biraz rolüm de değişti. Uzun dakikalar oynuyorum ve tabii ki bu önemli bir şey. Yani herkes zaten memnun, antrenör de aynı şekilde benim hakımda, o yüzden her şey yolunda” şeklinde konuşan Cedi, Türk oyuncularla da sık sık görüştüklerini söyledi.

Furkan Korkmaz’ın son dönemdeki performansıyla dikkat çektiğini söyleyen Cedi, bir maç sonra Philedelphia Sixers ile karşılaşacaklarını hatırlattı: ”Portland karşısında son saniye üçlüğü attı, ondan sonraki Phoenix maçında da inanılmaz iyi oynadı. Zaten Furkan çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu ve kesinlikle o şansı hak ediyor. Süreler verildiği zaman oynayabileceğini bence zaten gösterdi, o yüzden kesinlikle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Aramız çok iyi, birbirimizi de çok seviyoruz”

”HEP FENERBAHÇE’DE OYNAMA HAYALIM VAR AMA ANADOLU EFES DE YETIŞTIĞIM KULÜP”

Milli takımın Dünya Kupası performansıyla ilgili olarak ”Daha iyi olabilirdi tabii, çok şanssızdık ama sonuçta hedefimiz olan olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandık. Umarım olimpiyat elemelerini kazanıp olimpiyatlara gideriz” şeklinde konuşan Cedi Osman, ”İleride Türkiye’ye dönsen aklında yatan bir takım var mı?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

”Yani inanın hiç düşünmedim. Çünkü uzun süreler NBA’de oynamak istiyorum. Ama hep bir Fenerbahçe’de oynama hayalim var hem taraftarından dolayı hem de sonuçta çok büyük bir kulüp. Ama tabii onlar sadece işte belki olursa, basketbolu bırakmadan önce son sene hani tekrar bir Türkiye’ye dönüp… Ama bir yandan Anadolu Efes de var yani sonuçta büyüyüp yetiştiğim kulüp var. O yüzden herhalde o iki takım arasında bir seçim yapardım ama Anadolu Efes bir adım daha önde benim için çünkü sonuçta yetiştiğim bir kulüp.”