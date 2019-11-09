MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı.

Son 8 haftada 1 kez kazanıp sadece 5 puan toplayabilen Rizespor, aynı puana sahip rakibini yenerek tehlike hattından uzaklaşmak istiyordu.

Kritik mücadelede ev sahibi ekibi hedefe götüren gol 26. dakikada geldi. Kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk’un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi ve takımın 1-0 öne geçirdi.

Çaykur Rizespor’da kaleci Tarık Çetin, savunmanın arkasına atılan topta kalesini terk etti. Antalyaspor forveti Gustavo Blanco’ya faul yapan Tarık, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’dan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, forvet Oğulcan’ı çıkararak kaleye Zafer Görgen’i aldı.

Yedek kaleci Zafer de maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanında Mohamed Abarhoun ile büyük rol oynadı.

Antalyaspor 10 kişi kalan rakibine karşı birçok pozisyona girdi ancak skoru değiştirecek golü bulamadı.

Çaykur Rizespor stoperi Mohamed Abarhoun, 90. dakikada Antalyaspor’un gole çok yaklaştığı pozisyonda boş kalede çizgi üzerinden top çıkardı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 14 puan ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 11 puan ve maç fazlasıyla 15. sıraya geriledi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf Öz

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 78 Orhan Ovacıklı), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Umar (Dk. 67 Abdullah Durak), Samudio, Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Zafer Görgen)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Eren Albayrak (Dk. 75 Doğukan Sinik), Charles, Ufuk Akyol (Dk. 65 Fredy), Serdar Özkan (Dk. 66 Chahechouhe), Amilton, Mukairu, Leschuk

Gol: Dk. 26 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Moroziuk, Dk. 72 Vetrih (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Amilton, Dk. 58 Leschuk, Dk. 61 Serdar Özkan, Dk. 71 Eren Albayrak (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahası dışından Serdar Özkan’ın sert şutunda, top üsten auta çıktı.

26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk’un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Amilton’un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk’un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, topu kontrol etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçın 54. dakikasında Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin kırmızı kartla oyun dışında kalınca, ev sahibi ekipte 56. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın yerine yedek kaleci Zafer Görgen maça dahil edildi.

60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak’ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada bir pozisyonda 4. hakeme itiraz eden Çaykur Rizespor’un yardımcı antrenörü Osman Zeki Korkmaz’a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gösterildi.

65. dakikada Nazım Sangare’nin sağdan ortasında Mukairu’nun vuruşunda yerden seken topu kaleci Zafer Görgen, son anda kornere tokatladı.

68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe’nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan faul atışında, Boldrin’in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, son anda topu çelmeyi başardı.

84. dakikada sağ taraftan Amilton’un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk’un kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

90. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Nazım Sangare’nin sert şutunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Abarhoun kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.