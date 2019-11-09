CANLI YAYIN | Gaziantep FK-Galatasaray

Süper Lig 11. haftasında Gaziantep konuk olan Galatasaray, hafta içinde Real Madrid karşısında aldığı 6-0’lık mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Gaziantep Stadı’nda saat 20:00’da başlayan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Kritik maçın canlı yayını ise beIN sports 1 ekranlarında…

GAZİŞEHİR FK 0-0 GALATASARAY | (İlk yarı oynanıyor…)

Galatasaray’ın yıldız forveti Florine Andone 9. dakikada sakatlandı ve maça devam edemedi. Sarı kırmızılı ekipte Ryan Babel oyuna girdi.

GAZİŞEHİR FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode | Yedekler: Yuri, Ulaş, Kubilay, Ali, Diarra, Jefferson, Pawlowski, Kenan, Furkan, Hasan

GALATASARAY: Muslera, Mariano Luyindama, Marcao, Ahmet, Emre, Adem, Lemina, Feghouli, Ömer, Andone | Yedekler: Okan, Seri, Selçuk, Babel, Donk, Jimmy, Taylan, Nagatomo, N’Zonzi, Emre Mor

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Galatasaray’ın forma sponsoru, Gaziantep FK maçında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için #YarınımızSensin yazısıyla kendi isimlerini kapattı pic.twitter.com/Y6C1fxnIT1 — SKOR (@SozcuSkor) November 9, 2019

FALCAO, ŞENER VE BELHANDA YOK!

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray’ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya’da devam ediliyor. Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak. Öte yandan sol topuğundaki ağrı nedeniyle riske edilmeyen Fası yıldız Younes Belhanda İstanbul’a döndü.