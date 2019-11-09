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Son Dakika: Galatasaray'da şok sakatlık! 9. dakikada...
CANLI YAYIN | Gaziantep FK-Galatasaray
Süper Lig

CANLI YAYIN | Gaziantep FK-Galatasaray

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı yayın anlatımını ve tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

9 Kasım 2019 19:01

Süper Lig 11. haftasında Gaziantep konuk olan Galatasaray, hafta içinde Real Madrid karşısında aldığı 6-0’lık mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Gaziantep Stadı’nda saat 20:00’da başlayan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Kritik maçın canlı yayını ise beIN sports 1 ekranlarında…

GAZİŞEHİR FK 0-0 GALATASARAY | (İlk yarı oynanıyor…)

  • Galatasaray’ın yıldız forveti Florine Andone 9. dakikada sakatlandı ve maça devam edemedi. Sarı kırmızılı ekipte Ryan Babel oyuna girdi.

GAZİŞEHİR FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode | Yedekler: Yuri, Ulaş, Kubilay, Ali, Diarra, Jefferson, Pawlowski, Kenan, Furkan, Hasan

GALATASARAY: Muslera, Mariano Luyindama, Marcao, Ahmet, Emre, Adem, Lemina, Feghouli, Ömer, Andone | Yedekler: Okan, Seri, Selçuk, Babel, Donk, Jimmy, Taylan, Nagatomo, N’Zonzi, Emre Mor

 

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

FALCAO, ŞENER VE BELHANDA YOK!

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray’ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya’da devam ediliyor. Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak. Öte yandan sol topuğundaki ağrı nedeniyle riske edilmeyen Fası yıldız Younes Belhanda İstanbul’a döndü.

 

Son güncelleme 20:12 | 9 Kasım 2019
galatasaray Gazişehir FK süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Galatasaray
11 4 17
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