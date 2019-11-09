MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği Kayserispor 2-1 | Tarihe geçen maçta kazanan ev sahibi

Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, Ankara Eryaman Stadı’nda Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta üç puanı Gençlerbirliği alırken, Kayserispor’un 165 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, attığı golle Süper Lig’de gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Karşılaşmada iki takım da atak bir futbol sergilerken, ilk gol Gençlerbirliği’nden geldi. Maçta 14. dakika oynanırken Giovanni Sio, Ankara ekibini öne geçirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Giovanni Sio uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu. Abdennour’a da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluşunca Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da gol atmayı başaramayınca, Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda üst üste hamlelerle beraberlik golünü Kayserispor’da, 68. dakikada oyuna giren Emre Demir, 71. dakikada attığı golle tarihe geçti. Ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ağları havalandıran Emre Demir, Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu oldu.

Gençlerbirliği, 81. dakikada Stancu ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda net fırsatlar kaçarken, mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmadan üç puanla ayrılarak puanını 10 yaparak, 16. sıraya yükseldi. 7 puanda kalan Kayserispor ise son sırada kaldı.

SON DAKİKA Süper Lig`de tarihe geçen an! Gençlerbirliği-Kayserispor maçında... Süper Lig`de Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında Ankara`da oynanan karşılaşmada tarihi bir an yaşandı. Emre Demir, oyuna girdikten üç dakika sonra attığı golle tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Sio, Nadir Çiftçi (Dk. 69 Fabricio), Candeias, Stancu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Djedje (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Miguel Lopes, Abdennour, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut (Dk. 67 Nurettin Korkmaz), Mensah (Dk. 67 Emre Demir), Henrique, Adebayor

Goller: Dk. 14 Sio, Dk. 81 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 71 Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Sio, Dk. 84 Candeias (Gençlerbirliği)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 14′ Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sio’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour’a da çarpan top ağlarla buluştu.

17′ Erdem Özgenç’in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung gole izin vermedi.

35′ Mensah’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir boşa çıktı. Abdennour’un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti

47′ Sio’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Müsait pozisyondaki Stancu’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

63′ Halil İbrahim Pehlivan’ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.

GOL! 71′ Konuk ekip 15 yaşındaki Emre Demir’in golüyle beraberliği yakaladı. 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz’ın soldan cezasına çevirdiği top savunmaya çarptıktan sonra Emre’nin önünde kaldı. Emre’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1. 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

75′ Djedje’nin hatalı pasında Stancu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rumen futbolcunun şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.

GOL! 81′ Gençlerbirliği, Stancu’nun golüyle yeniden öne geçti. Erdem Özgenç’in sağ kanattan ortasında Sio topu kafayla Stancu’ya indirdi. Stancu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

90′ Ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Sio’nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Lung’dan sekti. Pozisyonun devamında Stancu’nun vuruşunda top çizgiye paralel gitti.