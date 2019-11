Bojan Bogdanovic’ten maçı kazandıran üçlük!

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 11 maçla devam edildi. Utah Jazz evinde Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Maçı eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic’in son saniye üçlüğüyle Jazz 103-100 kazandı. Bogdanovic 33 sayıyla maçın en skoreri olurken Giannis Antetokounmpo’nun 30 sayı 13 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bojan Bogdanovic lets it fly from the corner for the @utahjazz #TissotBuzzerBeater ! #ThisIsYourTime #TakeNote pic.twitter.com/UPTE2Lc4fr

Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 95-80 mağlup ederek üst üste 7. maçını kazandı. Batı Konferansı lideri üst üste 7. galibiyetini alırken takımın yıldızları Anthony Davis 26 sayı, 7 asist ve 8 ribaund, LeBron James ise 25 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.

KARİYER REKORLARI GALİBİYET GETİRMEDİ

Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets’e 119-115 mağlup oldu. Trail Blazers’ta 60 sayıyla kariyer rekoru kıran Damian Lillard’ın muazzam performansı galibiyet için yeterli olmadı. 29 yaşındaki oyuncu bu performansla bu sezon ligde bir oyuncunun attığı en fazla sayıya da ulaşmış oldu.

@Dame_Lillard goes off for a new career-high 60 PTS on 19-33 shooting. #RipCity pic.twitter.com/zguYBz32HG

Benzer bir durum Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında yaşandı. Müsabakayı 125-119 kaybeden Warriors’ta 52 sayı bulan D’Angelo Russell kariyer rekoru kırsa da takımına galibiyeti kazandıramadı.

D’Angelo Russell scored 52 PTS while Damian Lillard poured in 60 PTS in tonight’s action. This is the first time two players scored 50+ points on the same night since Vince Carter and Allen Iverson on Dec. 23, 2005. pic.twitter.com/IV9IO8Di7S

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 9, 2019