Bojan Bogdanovic’ten maçı kazandıran üçlük!

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 11 maçla devam edildi. Utah Jazz evinde Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Maçı eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic’in son saniye üçlüğüyle Jazz 103-100 kazandı. Bogdanovic 33 sayıyla maçın en skoreri olurken Giannis Antetokounmpo’nun 30 sayı 13 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 95-80 mağlup ederek üst üste 7. maçını kazandı. Batı Konferansı lideri üst üste 7. galibiyetini alırken takımın yıldızları Anthony Davis 26 sayı, 7 asist ve 8 ribaund, LeBron James ise 25 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.

KARİYER REKORLARI GALİBİYET GETİRMEDİ

Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets’e 119-115 mağlup oldu. Trail Blazers’ta 60 sayıyla kariyer rekoru kıran Damian Lillard’ın muazzam performansı galibiyet için yeterli olmadı. 29 yaşındaki oyuncu bu performansla bu sezon ligde bir oyuncunun attığı en fazla sayıya da ulaşmış oldu.

Benzer bir durum Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında yaşandı. Müsabakayı 125-119 kaybeden Warriors’ta 52 sayı bulan D’Angelo Russell kariyer rekoru kırsa da takımına galibiyeti kazandıramadı.

D’Angelo Russell scored 52 PTS while Damian Lillard poured in 60 PTS in tonight’s action. This is the first time two players scored 50+ points on the same night since Vince Carter and Allen Iverson on Dec. 23, 2005. pic.twitter.com/IV9IO8Di7S — NBA.com/Stats (@nbastats) November 9, 2019

CEDİ OSMAN GALİP, FURKAN KORKMAZ YENİK

Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards’ı 113-100 mağlup etti. Bu sezon 3. galibiyetini alan Cavaliers’ta Tristan Thompson 21, Kevin Love ise 16 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede 11 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Bir başka temsilcimizin takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets’a 100-97 kaybetti. Sixers’ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 12 sayı atarken, Joel Embiid 19 sayı ve 15 ribauntla “double double” yaptı. Ev sahibinde ise Nikola Jokic 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Günün toplu sonuçları:

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 100-113

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 118-86

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 112-106

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 109-121

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 125-119

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-122

Dallas Mavericks-New York Knicks: 102-106

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 103-100

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 100-97

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 115-119

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 80-95