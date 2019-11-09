Bojan Bogdanovic’ten maçı kazandıran üçlük!

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 11 maçla devam edildi. Utah Jazz evinde Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Maçı eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic’in son saniye üçlüğüyle Jazz 103-100 kazandı. Bogdanovic 33 sayıyla maçın en skoreri olurken Giannis Antetokounmpo’nun 30 sayı 13 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Bojan Bogdanovic lets it fly from the corner for the @utahjazz #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime #TakeNote pic.twitter.com/UPTE2Lc4fr
— NBA (@NBA) November 9, 2019
Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 95-80 mağlup ederek üst üste 7. maçını kazandı. Batı Konferansı lideri üst üste 7. galibiyetini alırken takımın yıldızları Anthony Davis 26 sayı, 7 asist ve 8 ribaund, LeBron James ise 25 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.
KARİYER REKORLARI GALİBİYET GETİRMEDİ
Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets’e 119-115 mağlup oldu. Trail Blazers’ta 60 sayıyla kariyer rekoru kıran Damian Lillard’ın muazzam performansı galibiyet için yeterli olmadı. 29 yaşındaki oyuncu bu performansla bu sezon ligde bir oyuncunun attığı en fazla sayıya da ulaşmış oldu.
@Dame_Lillard goes off for a new career-high 60 PTS on 19-33 shooting. #RipCity pic.twitter.com/zguYBz32HG
— NBA (@NBA) November 9, 2019
Benzer bir durum Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında yaşandı. Müsabakayı 125-119 kaybeden Warriors’ta 52 sayı bulan D’Angelo Russell kariyer rekoru kırsa da takımına galibiyeti kazandıramadı.
D’Angelo Russell scored 52 PTS while Damian Lillard poured in 60 PTS in tonight’s action. This is the first time two players scored 50+ points on the same night since Vince Carter and Allen Iverson on Dec. 23, 2005. pic.twitter.com/IV9IO8Di7S
— NBA.com/Stats (@nbastats) November 9, 2019
CEDİ OSMAN GALİP, FURKAN KORKMAZ YENİK
Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards’ı 113-100 mağlup etti. Bu sezon 3. galibiyetini alan Cavaliers’ta Tristan Thompson 21, Kevin Love ise 16 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede 11 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.
Bir başka temsilcimizin takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets’a 100-97 kaybetti. Sixers’ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 12 sayı atarken, Joel Embiid 19 sayı ve 15 ribauntla “double double” yaptı. Ev sahibinde ise Nikola Jokic 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.
Günün toplu sonuçları:
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 100-113
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 118-86
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 112-106
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 109-121
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 125-119
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-122
Dallas Mavericks-New York Knicks: 102-106
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 103-100
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 100-97
Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 115-119
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 80-95