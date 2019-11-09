Bayern Münih Borussia Dortmund canlı izle! Canlı yayın: Almanya’da dev derbi…

Bayern Dortmund Allianz Arena'da mücadele verecek. Bundesliga'da 18 puanla altıncı sırada yer alan Bayern Münih, 19 puanla ligde dördüncü sırada yer alan Borussia Dortmund'u konuk edecek. Futbol severler Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte Bayern Münih Borussia Dortmund canlı yayın…

BAYERN MÜNİH DORTMUND CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek müsabaka bugün TSİ 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.naklen yayınlanacak.