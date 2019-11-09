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Bayern Münih Borussia Dortmund canlı izle! Canlı yayın: Almanya’da dev derbi…
Almanya Bundesliga

Bayern Münih Borussia Dortmund canlı izle! Canlı yayın: Almanya’da dev derbi…

Bayern Münih Dortmund Almanya'da haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak isteyen iki takım da sahaya üç puan mücadelesi için çıkacak. Peki, Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih Borussia Dortmund canlı izle...

9 Kasım 2019 20:11

Bayern Dortmund Allianz Arena'da mücadele verecek. Bundesliga'da 18 puanla altıncı sırada yer alan Bayern Münih, 19 puanla ligde dördüncü sırada yer alan Borussia Dortmund'u konuk edecek. Futbol severler Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte Bayern Münih Borussia Dortmund canlı yayın…

BAYERN MÜNİH DORTMUND CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek müsabaka bugün TSİ 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 20:11 | 9 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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