Avrupa Ligi’nde 7. haftanın MVP’si Barcelona’dan

Basketbol Avrupa Ligi’nde, yedinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona forması giyen Cory Higgins oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisi Barcelona’nın karşılaştığı Litvanya’dan Zalgiris Kaunas’ı 93-86 mağlup ettiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Higgins, MVP unvanına layık görüldü. ABD’li sporcu, mücadeleyi 27 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Bir diğer İspanyol Ekibi Valencia forması giyen Jordan Loyd, haftayı 41 verimlilik puanıyla lider kapatmasına rağmen takımının deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a 91-80 mağlup olması nedeniyle haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi 27 sayı, 5 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

Anadolu Efes forması giyen ABD’li Shane Larkin, takımının konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos’u 86-67 yendiği karşılaşmadaki 24 sayı, 3 asist, 6 ribauntlık performansıyla 31 verimlilik puanı toplayarak haftanın en değerli oyuncuları arasında üçüncü sırada yer aldı.