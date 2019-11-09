Adem Büyük: Galatasaray gibi oynadıkça önümüzde kimse duramaz

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup eden Galatasaray’da sahada ilk 11’de çıkan Adem Büyük, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Rakibe pozisyon vermediklerini belirten Adem, “Galatasaray gibi oynadıkça önümüzde kimse duramaz” diyerek şu ifadeleri kullandı;

“Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza armağan olsun istiyorduk. Ağır bir maçtan çıkmıştık. Moral olarak kötüydü. İyi bir oyunla kazandık. Pozisyon vermedik ve bol pozisyona girdik. Deplasmanda güzel galibiyet aldık. Galatasaray gibi oynadıkça önümüzde kimse duramaz. Umarım bu sonuç önümüzdeki haftalara mesaj olur. Taraftarlarımız teşekkür ediyoruz. Her zaman bize destek oluyor. Biz Galatasaray, Galatasaray gibi oynayıp şampiyon olmak istiyoruz.

Rakipten daha çok mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bir topa 2-3 kişi basıp topu kazanmak için mücadele ettik.”