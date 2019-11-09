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Adem Büyük: Galatasaray gibi oynadıkça önümüzde kimse duramaz
Süper Lig

Adem Büyük: Galatasaray gibi oynadıkça önümüzde kimse duramaz

Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyeti sonrasında Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

9 Kasım 2019 22:38

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup eden Galatasaray’da sahada ilk 11’de çıkan Adem Büyük, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Rakibe pozisyon vermediklerini belirten Adem, “Galatasaray gibi oynadıkça önümüzde kimse duramaz” diyerek şu ifadeleri kullandı;

“Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza armağan olsun istiyorduk. Ağır bir maçtan çıkmıştık. Moral olarak kötüydü. İyi bir oyunla kazandık. Pozisyon vermedik ve bol pozisyona girdik. Deplasmanda güzel galibiyet aldık. Galatasaray gibi oynadıkça önümüzde kimse duramaz. Umarım bu sonuç önümüzdeki haftalara mesaj olur. Taraftarlarımız teşekkür ediyoruz. Her zaman bize destek oluyor. Biz Galatasaray, Galatasaray gibi oynayıp şampiyon olmak istiyoruz.

Rakipten daha çok mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bir topa 2-3 kişi basıp topu kazanmak için mücadele ettik.”

Son güncelleme 22:38 | 9 Kasım 2019
Adem Büyük galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
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