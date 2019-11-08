Zlatan Ibrahimovic İtalyan devine gidiyor

ABD ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligi olan Major League Soccer’da (MLS) Los Angeles Galaxy takımı forması giyen dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic’in, Avrupa’ya geri döneceği ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı. Daha önce “Merhaba İspanya! Geri dönüyorum” şeklinde bir paylaşımda bulunan ve bu mesajı büyük heyecan yaratan Zlatan Ibrahimovic ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

MLS yöneticisi Don Graber, Zlatan Ibrahimovic’in İtalya’ya döneceğini iddia etti. Zlatan Ibrahimovic’in MLS’te olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Don Gaber, ESPN’e yaptığı açıklamada onu kaybedecek olmanın kendisini üzdüğünü söyledi. Don Gaber 38 yaşındaki yıldız futbolcunun Milan ile anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic, daha önce 2010-2012 yılları arasında da Milan forması giymiş ve çıktığı 85 maçta 56 gol atarken, 24 de asist yapmıştı.

Zlatan Ibrahimovic`ten heyecanlandıran paylaşım: Geri dönüyorum Kariyerine ABD`de devam eden dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic`in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, İspanyol taraftarları heyecanlandırdı. İlgili Haberi Oku

“UMARIM ABD’DE KALIR”

Don Gaber, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Zlatan Ibrahimovic enteresan bir karakter… Bu tür oyunculara ABD’de ihtiyacımız var. David Beckham da bu karakterde bir futbolcuydu. Şu anda 38 yaşında ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Milan ile görüşme halinde… Burada bulunduğu iki yıl içinde tüm gol rekorlarını alt üst etti. Umarım ABD’de kalır. Ancak bu biraz da Los Angeles Galaxy’nin elinde… Onun burada olmasından ve ligimize kattıklarından çok memnunum…”

Son 78 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Milan, 11 maçta 13 puan toplayabildi.

Zor günler geçiren Teknik Direktör Stefano Pioli’nin, büyük sıkıntı yaşadığı hücum hattını güçlendirmek istediği biliniyor.