Yusuf Yazıcı: Valencia’ya bir gol atabilseydim…

Sezon başı Trabzonspor’dan Fransa’nın Lille takımına transfer olan milli yıldız Yusuf Yazıcı kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Fransa’ya ilk gittiğinde fiziksel olarak geride olduğunu söyleyen Yusuf, gün geçtikçe iyiye gittiğini ve takıma uyum sağladığını söyledi. İşte Yusuf Yazıcı’nın açıklamaları:

‘FRANSIZCA DERSLERİNE BAŞLADIM’

“Ligue 1 zorlu bir lig ve bu seviyeye alışmakta zorlandım. Sezon öncesi kampını kaçırdım. Takım arkadaşlarıma göre sezon öncesinden fiziksel olarak gerideydim. Şimdi daha iyiyim. Başlangıçta biraz sıkıntı yaşasam da şu anda Fransa’ya daha iyi alışmış durumdayım. Şimdilik her şey çok iyi. Fransızca derslerine başladım.”

‘ZEKİ BANA YARDIMCI OLUYOR’

“Fransa’ya gittiğimde beni neyin beklediğini biliyordum. Uyum sağlamak için zamana ihtiyacım olduğunu da biliyordum ve gördüğünüz gibi gittikçe iyiye gidiyorum. Bunu sahada da gösteriyorum. Zeki Çelik bana her konuda yardımcı oluyor. Çok şanslıyım çünkü burada 1.5 yıllık tecrübesi var”

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNAMAK HAYALİMDİ’

“Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmek benim çocukluk hayalimdi ve bunu Valencia maçında başardım. Valencia’ya bir gol atabilseydim benim için her şey daha farklı olabilirdi. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Zaman geçtikte daha fazla uyum sağlıyorum. Bordeaux karşısında ilk golümü atmak benim adıma önemliydi. Taraftarlara destekleri adına teşekkür ediyorum ve onlara borçlu olduğumun bilincindeyim. Teknik direktörümüzün talimatlarını uygulamaya çalışıyorum”