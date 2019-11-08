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TFF 1.Lig

Uğur Tütüneker: ‘Hakikaten rezil oynadık! İstifa etme taraftarıyım’

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 3-2 yenildikleri Eskişehirspor maçı sonrasında istifa edeceğinin sinyallerini verdi.

8 Kasım 2019 22:51

TFF 1. Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor’a 3-2 yenilen Adana Demirspor’un teknik direktörü Uğur Tütüneker, “Ben geçen maçta da istifa etme taraftarıydım açıkçası. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Tabii ki değerlendirmeyi başkanla mecbur yapacağız.” dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Hakikaten kötü, rezil oynadık.” diyerek, sorumluluğu üzerine aldığını söyledi. Maçla ilgili fazla konuşmak istemediğini aktaran Tütüneker, “Ben geçen maçta da istifa etme taraftarıydım açıkçası. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Tabii ki değerlendirmeyi başkanla mecbur yapacağız. Hakikaten normalde olmaması lazım açıkçası. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Normalde bu olması lazım.” ifadelerini kullandı.

Tütüneker, bir basın mensubunun “(İstifa için) Niyetiniz var yani böyle bir şeye?” şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

“Şimdi sorumlusu benim kötü oyunun. Her şeyin sorumlusu benim sonuçta. Ne yapabilirim yani daha, ne diyebilirim ki? Adana Demirspor’da şu an benimle işler iyi gitmiyor. Gitmediği için de bana kalsa normal şartlarda durmamam lazım. Eskişehirspor’u tebrik ediyorum.”

08 Kasım 2019 Adana Demirspor 2-3 Eskişehirspor | TFF 1. Lig TFF 1. Lig`in 11. haftasının açılış maçında Eskişehirspor deplasmanda Adana Demirspor`u 3-2`lik skorla yendi ve kritik bir üç puan elde etti. Adana Demirspor 12 puanda kalırken Eskişehirspor 1 puana yükseldi ve son sırada kaldı. Cezalar nedeniyle eksi puanlarda seyreden Es Es`in 3 galibiyet ve 1 beraberliğe rağmen 1 puanı bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:34 | 8 Kasım 2019
adana demirspor Uğur Tütüneker
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
11 6 20
2 Alanyaspor
10 5 19
3 Sivasspor
10 5 18
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
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