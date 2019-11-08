UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi! Galatasaray 64. basamağa geriledi…

Türk takımlarının 2019/20 sezonunda Avrupa kupalarında şu ana kadar sergilediği başarısız performans sonrası kulüplerin UEFA sıralamasındaki yerleri de merak ediliyordu… Bu sezon Avrupa’da kötü bir performans sergileyen takımlarımız sıralamada ciddi puan kayıpları yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 6-0 kaybeden Galatasaray UEFA kulüpler sıralamasında da geriledi. UEFA’nın son 5 yıl ve 10 yılı kapsayan kulüpler listesinde 51.000 puanla en iyi durumda olan Beşiktaş, 31.500 puanla 47. sırada Fenerbahçe yer aldı.

Avrupa’da eski günlerini mumla arayan Galatasaray ise 22.500 puanla 64. sırada kendisine yer buldu. İşte UEFA’nın güncel kulüpler sıralaması:

1 – REAL MADRID: 126.000

2- FC BARCELONA: 114.000

3- ATLETICO MADRID: 114.000

4- BAYERN MUNICH: 112.000

5- JUVENTUS: 106.000

6- MANCHESTER CITY: 102.000

7- PARIS SAINT-GERMAIN: 94.000

8- LIVERPOOL: 91.000

9- ARSENAL: 88.000

10- MANCHESTER UNITED: 85.000

25- BEŞİKTAŞ JK: 51.000

47- FENERBAHÇE SK: 31.500

64- GALATASARAY: 22.500

93- BAŞAKŞEHİR: 15.500

172- TRABZONSPOR: 6.360

Ülke puanı hala kritik eşikte! Başakşehir`in galibiyeti ipten aldı... Avrupa`daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor`un bu sezon aldıkları kötü sonuçlar Türkiye`yi ülke sıralamasında çok kritik bir noktaya getirdi. Medipol Başakşehir`in Avusturya ekibi Wolfsberger`i 3-0`la geçmesi sıralama açısından ilaç gibi gelse de ortada ülkemize hiç yakışmayan bir tablo var. İlgili Haberi Oku