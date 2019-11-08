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Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın ’61’ heyecanı
Trabzonspor

Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın ’61’ heyecanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzon'un plaka kodu olan 61. maçına çıkacak.

8 Kasım 2019 19:09

Trabzonspor’da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Süper Lig´in 11. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, bu maçla birlikte takımın başında Trabzon’un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61. maçına çıkmış olacak.

SOSA VE ABDULKADİR PARMAK SEFERBERLİĞİ

Bu arada, Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaptan Sosa ile Abdulkadir Parmak, Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Orta sahada alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililerde Krasnodar ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan maçta da forma giyemeyen Sosa ile Abdulkadir’in de oynamak istedikleri ancak yapılacak son kontrollerin ardından durumlarının netlik kazanacağı öğrenildi. 08 Kasım 2019 Yusuf Yazıcı: Valencia`ya bir gol atabilseydim... Fransa Ligue 1`de Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, yeni takımındaki durumu ve takımla uyumu hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:09 | 8 Kasım 2019
süper lig trabzonspor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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