SON DAKİKA Diagne’ye şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’ün Paris Saint Germain maçında Mbaye Diagne’nin kaçırdığı penaltı Belçika’da gündem olmuştu. Club Brugge’ün Galatasaray’dan kiraladığı Diagne, 1-0 devam eden Paris Saint Germain maçının 76. dakikasında kazanılan penaltıda krize neden olmuştu.

Club Brugge’ün kazandığı penaltı atışı, takımın penaltıcısı Vanaken tarafından atılacaktı. Ancak eski Galatasaraylı oyuncu Diagne penaltıyı kendi atmak istedi. Topu isteyen Vaneken’e topu vermedi. Daha sonra topun başına geçen Diagne çok zayıf bir vuruşla topu kaleciye nişanladı.

Belçika basınında ‘Çocukça’ olarak nitelendirilen ve büyük tepki çeken Diagne’nin bu hareketi, kulüp tarafından da cezasız bırakılmadı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, düzenlediği basın toplantısında Diagne’ye uygulanacak yaptırımlar hakkında konuştu. Paris Saint Germain karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Philippe Clement “Biri dışında bütün oyuncularımı kutluyorum. Bir Belçika takımının, PSG gibi büyük bir takım önünde bu kadar iyi oynayabildiğini görmeyeli uzun süre olmuştu. Ancak bir oyuncumuzun yaptığı aptal bir hata, maçın doğrudan sonucuna etki etti. Ona maçtan sonra çok sinirlendim ama saatler süren bir tartışma olmadı” dedi.

Maçın bitiminin ardından soyunma odasında oyuncular arasındaki gerginliğin kendisinin odaya girişiyle son bulduğunu kaydeden Belçikalı teknik adam, “Diagne’ye yaptığı hareketin sonuçlarının ağırlığını anlattım. Hiç cevap vermedi çünkü hatalı olduğunu anlamıştı. Bu hareketin bir bedeli olacak. Diagne, pazar günü Royal Antwerp maçının kadrosunda yer almayacak. Sonraki haftalardaki davranışlarına göre, bu durumun devam edip etmeyeceğine karar vereceğim” değerlendirmesinde bulundu.

Senegalli golcünün daha sonra birçok kez kendisinden ve takım arkadaşlarından özür dilediğini aktaran Clement, “Diagne’nin bu kulüpte bir geleceğinin olup olmayacağı, artık kendi elinde. Bu kulüp, bugüne kadar büyük karakterli birçok oyuncu yetiştirdi” ifadelerini kullandı.

Belçika`da `penaltıyı ben atacağım` diye tutturan Diagne`ye öfke: `Çocukça!` Belçika, topu bırakmayarak penaltıyı kullanan (ve kaçıran) Diagne`yi konuşuyor. Diagne geçen sezon Süper Lig`de de benzer tartışmalara neden olmuştu İlgili Haberi Oku

GALATASARAY’DA DA YAŞAMIŞTI

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosun kattığı Diagne, benzer bir sıkıntıyı Galatasaray’da da yaşamıştı.

İlk olarak 32. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ilk penaltıyı gole çeviremeyen forvet, kazanılan ikinci penaltı atışında Sinan Gümüş ile tartışmıştı. Diagne i kinci penaltıyı 90+2’de gol çevirmişti. Ligde yaşanan penaltı tartışmasından sadece 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor’a karşı Diagne yine penaltı atışında takım arkadaşıyla tartışmıştı. 66. dakikada kazanılan penaltıda Selçuk İnan ile görüştükten sonra topun başına geçen Diagne, kaleci Fatih Öztürk’e takılmıştı.

Sezon başında 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Galatasaray’ın 1 yıllığına Club Brugge’a kiraladığı Diagne’nin 13 milyon Euro satın alma opsiyonu var.

Club Brugge formasını 9 kez terleten Diagne’nin 4 golü bulunuyor.

Diagne, Şampiyonlar Ligi’nde ise Club Brugge formasını 2 maçta sadece 40 dakika giyebildi.