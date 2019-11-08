Rıdvan Dilmen: ‘VAR hakemini kutlamak lazım!’

Süper Lig’in 11. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk ederken Rıdvan Dilmen müsabakayı değerlendirdi. Fenerbahçe’yi değerlendirirken “Beklediğim Fenerbahçe’yi bulamadım” ifadelerini kullanan Rıdvan Dilmen ikinci devrede çok daha farklı bir skor çıkabileceğinin de altını çizdi.

“Fenerbahçe’nin pozisyonu net penaltı” diyen Dilmen hakem performanslarını ise şöyle değerlendirdi: “VAR hakemi Serkan Tokat’ı kutlamak lazım, Kasımpaşa golünden önce el var mı diye baktı, göğüse geliyor gibi geldi bana, göğüsten ele düşüyor, direkt ele gelmedi gibi geldi bana. Gögüsten ele düştüyse, hakemler çalmıyor. Doğru karar verdi” diye konuştu.

Dilmen, Fenerbahçe kalecisi Altay’ın performansını da değerlendirirken “Altay’da biraz güven kaybı görüyorum. İlk yarının sonunda bir top kestiler, altı pasa geldi, geri geri gitti. Bu yan toplarda biraz güven sorunu olmuş” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Atatürk`ü unutmadı | Fenerbahçe Kasımpaşa maçından notlar... Süper Lig`in 11. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa`yı konuk ederken maç öncesi Fenerbahçeli futbolcular Atatürk`ü andı. Takım sahaya Sonsuz Özlemle Ebediyete Dek Kalbimizde pankartıyla çıktı. İlgili Haberi Oku