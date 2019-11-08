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Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkede
Süper Ligi

Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkede

İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, ligde son sırada yer alan Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi halinde 20 yıl önceki rekorunu tekrarlayacak.

8 Kasım 2019 13:42

ING Basketbol Süper Ligi’nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki mücadele saat 13.00’te başlayacak.

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir’i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup’ta Phoenix Brüksel’i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.

Son güncelleme 13:42 | 8 Kasım 2019
Pınar Karşıyaka
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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