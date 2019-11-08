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Olympiakos: 67 – Anadolu Efes: 86
Euroleague

Olympiakos: 67 – Anadolu Efes: 86

Euroleague 7´nci hafta mücadelesinde deplasmanda Olympiakos´a konuk olan Anadolu Efes, mücadeleden 86-67 galip ayrılarak 5´inci galibiyetini elde etti.

8 Kasım 2019 00:08

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague 7. haftasında konuk olduğu Yunan kulübü Olympiakos’u 86-67 yendi.

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic’in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.

Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis’in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes’i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.

Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.

Son güncelleme 00:08 | 8 Kasım 2019
anadolu efes
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OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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