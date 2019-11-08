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Nilüfer Belediyespor 0-3 VakıfBank | Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybol

Nilüfer Belediyespor 0-3 VakıfBank | Vestel Venus Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Vakıfbank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 66 dakika süren maçta 25-6, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

8 Kasım 2019 22:49

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. hafta mücadelesinde Vakıfbank, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Nilüfer Belediyespor’a konuk oldu. Maçta baştan sona üstün bir görüntü çizen Vakıfbank, karşılaşmayı set vermeden kazandı. Özellikle ilk sette rakibini sadece 6 sayıda tutan Vakıfbank; 6-25, 16-25 ve 20-25’lik setlerle sonuca gitti.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Katerina ( Buse Kayacan, Elif Uzun, Merve İkbal Albayrak)

VAKIFBANK: Maja, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Gabi, Zehra Güneş ( Gizem Örge Güner, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)

SETLER: 6-25, 16-25, 20-25

SÜRE: 17, 23, 26 (66 dakika) 08 Kasım 2019 Galatasaray HDI Sigorta: 3 - PTT: 0 Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde PTT ile karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta 3-0 galip geldi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:49 | 8 Kasım 2019
Nilüfer Belediyespor vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
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